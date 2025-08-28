«путинская россия не стремится к миру». Владимир Кличко отреагировал на ночной обстрел Украины
Легендарный боксер призвал мировое сообщество решительно ответить россиянам
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал ночной ракетный обстрел Украины со стороны России.
Пока мир танцует вокруг так называемых мирных соглашений, именно украинцы расплачиваются за это.
Рука, которую Трамп пожал на Аляске — это та же рука, которая прошлой ночью отдала приказ разрушить еще одно здание и убить по крайней мере 17 украинцев (4 детей). Рука путина токсична, как Чернобыль.
Демократам нужно бить кулаками по столу. Если варварская путинская россия не хочет мира, она должна получать больше ударов.
Ночью россияне нанесли удар по Украине и применили более 30 ракет, около 600 дронов. В результате этого обстрела погибло более 17 человек, среди которых четверо – дети.
Ранее сообщалось, что российская ракета разрушила спортзал Сумского государственного университета.