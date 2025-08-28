Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Instagram прокомментировал ночной ракетный обстрел Украины со стороны России.

Пока мир танцует вокруг так называемых мирных соглашений, именно украинцы расплачиваются за это.

Рука, которую Трамп пожал на Аляске — это та же рука, которая прошлой ночью отдала приказ разрушить еще одно здание и убить по крайней мере 17 украинцев (4 детей). Рука путина токсична, как Чернобыль.

Демократам нужно бить кулаками по столу. Если варварская путинская россия не хочет мира, она должна получать больше ударов.