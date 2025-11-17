Александр Усик отказался от титула WBO
У украинца остались — IBF, WBA и WBC
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 KO) официально отказался от чемпионского титула WBO в супертяжелом весе.
В сообщении на странице WBO в X организация подчеркнула:
WBO чтит его историческую карьеру и называет это почтительной паузой, а не прощанием.
Таким образом Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) стал полноценным чемпионом WBO.
У Александра остались пояса — IBF, WBA и WBC.
В команде Усика назвали бой украинца с Итаумой опасным.
