Садурская — чемпионка мира по фридайвингу
Для украинки это уже седьмое золото на мировых первенствах
12 минут назад
Украинка Катерина Садурська стала чемпионкой мира по фридайвингу по версии CMAS на турнире, который проходит в Греции.
Катерина завоевала золото в дисциплине — постоянный вес без ласт (CNF), погрузившись на глубину 76 метров.
Это уже седьмая победа Садурской на мировых первенствах.
Напомним, в прошлом году в этой дисциплине она установила мировой рекорд, преодолев 84 метра на чемпионате мира AIDA в Доминикане.
Жаркова — чемпионка мира по фридайвингу.
Поделиться