Жаркова — чемпионка мира по фридайвингу
Украинка погрузилась на глубину 113 метров
около 1 часа назад
Украинская фридайверка Наталья Жаркова завоевала золото на чемпионате мира CMAS в греческом городе Митикас.
В дисциплине погружение с постоянным весом в ластах (CWT) она погрузилась на рекордную для Украины глубину 113 метров, опередив ближайшую соперницу на четыре метра.
Это погружение установило новый национальный рекорд и стало символичным по масштабу: глубина 113 метров сопоставима с высотой столичных небоскребов — выше здания Министерства инфраструктуры Украины (106 м) и немного ниже 27-этажной 101 Tower (116 м).
Поделиться