Денис Седашов

Украинская фридайверка Наталья Жаркова завоевала золото на чемпионате мира CMAS в греческом городе Митикас.

В дисциплине погружение с постоянным весом в ластах (CWT) она погрузилась на рекордную для Украины глубину 113 метров, опередив ближайшую соперницу на четыре метра.

Это погружение установило новый национальный рекорд и стало символичным по масштабу: глубина 113 метров сопоставима с высотой столичных небоскребов — выше здания Министерства инфраструктуры Украины (106 м) и немного ниже 27-этажной 101 Tower (116 м).