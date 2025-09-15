Знаменитый волейболист Олег Плотницкий высказался в Facebook о проблемах сборной Украины на фоне неудачного старта чемпионата мира-2025:

Так много волейбольных экспертов у нас есть, что хоть бери да выбирай кого-то в помощники тренеру или в кресло президента ФВУ. Поэтому я тоже решил записаться в их группу, это ведь не запрещается.

Это уже привычная история для нас, культура болельщиков в большей степени отсутствует, это было и при Угисе и при Лосано есть и будет, как только мы проигрываем, то все из лучшей команды в игровых видах спорта превращаются в баранов, бесхребетных, продажных под*ров, отправляем в окопы, снимаем бронь (которой у многих нет) и т.д.

Больше всего нравится про слив игры на контору и отставка тренера, и казалось бы, привычная ситуация уже для нас, но каждый раз мы прям любим и ждем, когда же можно будет начать кидаться грязью, и наверное сегодня кидались бы вы грязью или поддерживали всем сердцем нашу сборную, это бы не помогло и это очевидно.

Обвинять тренера в сегодняшнем поражении это очень глупо, я не увидел его вины сегодня, он пробовал, крутил, подсказывал, но то ли не получалось, то ли не слушали, и говорить, что сегодня не наш день, тоже нельзя, потому что…

Потому что мы очень хотим выйти на Олимпийские игры, и это, по моему мнению, задача более чем по силам, но когда есть такая задача, нельзя просто говорить, что не наш день, может быть, что кто-то где-то не доработал, поэтому все от А до Я должны работать только на достижение этой цели, что у нас очень редко бывает, и мы, конечно, должны учитывать тот факт, что в нашей стране война, но если отвечать на большинство вопросов, направленных на улучшение подготовки сборной и ее дальнейших результатов, что в стране война тогда, возможно, мы сэкономим средства, выделяемые на волейбол, и направим их нашим военным?

Потому что получается, что сначала мы готовимся к Лиге наций (важному старту, но не более важному, чем ЧМ) играя товарищеские матчи против Польши, Болгарии, Германии, а перед самым важным стартом сезона играем против Катара (с уважением к этой сборной и с благодарностью за предоставленные ими условия для нашей сборной), но мы же понимаем, что это не тот уровень спарринг-команды, который нам нужен.

Потом наш президент в интервью говорит о задачах на ЧМ, должны выйти из группы, но трагедии не будет, если не выйдем, интересно. С 9-го места в Лиге наций, 7-го места на ЧМ-2022 мы нацеливаемся только на выход из группы. И при этом мечтаем об Олимпиаде (согласен, мечтать не запрещено).

После первого поражения, каким бы болезненным оно ни было, в послематчевом интервью капитан сказал, что у Бельгии была хорошая атмосфера, им во многом везло, играла не вся команда, а только один игрок, и в его словах есть правда об атмосфере, но точно не о том, что им везло или играл на 100% только один игрок (как у нас любят говорить, один в поле не воин), но больше всего удивили слова о том, что атмосфера в нашей сборной уже давно не очень, и тут возникает вопрос, почему так? Почему перед самым важным стартом сезона у нас что-то не так с атмосферой? Условия же улучшились, насколько мы знаем из того, что выходит в интернет, и того щеголя предателя уже нет, который всегда мутил воду. И на этот вопрос можно найти довольно много ответов, и среди них более чем уверен не будет такого, что ребята плохо тренировались или кто-то решил заработать ставками, или не хочет играть, или еще хуже наплевал на все это и хочет уже домой (хотя последнее не про всех)

Я надеюсь на то, что каждый из них ответит хотя бы сам себе на вопрос, почему, по мнению капитана, атмосфера уже давно не очень и что нужно сделать для ее улучшения и кому. И советую не только игрокам об этом задуматься, а и выше сидящим в первую очередь, потому что уже не первый раз, когда мы наступаем на грабли под названием атмосфера. Так как это очень важный фактор на таких длинных дистанциях и в следующем сезоне эта дистанция не будет короче, точнее до 2028 года, если мы хотим поехать на ОИ.

Этот ЧМ еще можно исправить, и будем в это верить, есть день на то, чтобы отойти от не самого лучшего старта, набраться сил и завести нашу машину, еще есть два матча, в которых все решится, и уверен большинство болельщиков верит в это, верит, что тренер найдет правильные слова, а игроки найдут и отдадут все силы на площадке, поэтому давайте будем еще лучше болеть и меньше кидаться грязью.

Победы нашей сборной и верим, что в плей-офф мы увидим сборную Украины.