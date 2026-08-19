Денис Седашов

Украинка Катерина Садурская завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фридайвингу под эгидой CMAS, который начался на острове Роатан в Гондурасе.

Украинская спортсменка заняла первое место в дисциплине погружения с постоянным весом в ластах (CWT), успешно покорив заявленную глубину 108 метров.

Главные конкурентки украинки заявили больший показатель в 121 метр, однако не смогли выполнить погружение без ошибок. Итальянка Алессия Зеккини развернулась на отметке 114 м и поднялась без маркера, из-за чего после 8-метрового штрафа её результат составил 106 м («серебро»).

Другая украинка Наталия Жаркова достигла заявленных 121 м, но испытала блэкаут на поверхности, из-за чего её результат был аннулирован.

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