Шахтер близок к подписанию бразильского полузащитника
Инсайдер раскрыл детали
Фото: Х
Шахтер договорился с саудовским клубом Аль-Кадисия о переходе бразильского полузащитника Габриэла Карвальо.
Донецкий клуб берет игрока в аренду на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
19-летний Карвальо выступает на позиции центрального или правого атакующего полузащитника.
На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в трех матчах.
В четвертом туре чемпионата Украины донецкая команда сыграет с житомирским Полесьем. Поединок пройдет в субботу, 29 августа.
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