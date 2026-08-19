Павел Василенко

Шахтер договорился с саудовским клубом Аль-Кадисия о переходе бразильского полузащитника Габриэла Карвальо.

Донецкий клуб берет игрока в аренду на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний Карвальо выступает на позиции центрального или правого атакующего полузащитника.

На данный момент Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в трех матчах.

В четвертом туре чемпионата Украины донецкая команда сыграет с житомирским Полесьем. Поединок пройдет в субботу, 29 августа.