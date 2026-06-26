Сборная Украины по муай-тай выиграла 19 медалей на чемпионате мира
В копилке нашей команды 6 золотых наград
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - Facebook
Сборная Украины по муай-тай завоевала 19 медалей на чемпионате мира в Малайзии.
Наша команда выиграла 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.
Чемпионами турнира стали Дмитрий Шелесько, Никита Куц, Вадим Павлов, Богдан Хихло, Святослав Новак, Алексей Банар.
Серебро завоевали Полина Скурихина, Амир Акчурин, Богдан Студнев, Ростислав Герасименко, Ирина Ладиненко, Ирина Ладиненко, Элина Перстнёва.
Бронзовыми призерами стали: София Шаройко, Валерий Денисов, Егор Скурихин, Элина Перстнёва, Артур Зинченко, Валерий Денисов.
Украинцы заняли второе общекомандное место.
Напомним, IFMA допустила россиян и белорусов к турнирам с национальной символикой.
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