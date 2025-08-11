Мужская эстафета принесла Украине серебро, женская — бронзу на Всемирных играх-2025
Сине-желтые заняли третье место в общем зачете
около 2 часов назад
Мужская команда Украины в эстафете 4х100 метров в подводном плавании заняла второе место на Всемирных играх в Чэнду.
Украинцы финишировали третьими, но благодаря дисквалификации сборной Колумбии завоевали серебро. Победителями стали спортсмены из Германии.
Женская сборная Украины также поднялась на пьедестал, завоевав бронзовые награды в эстафете 4х50 метров.
Национальная команда Украины по подводному спорту в целом завоевала 11 медалей на Играх в Чэнду: 2 золотые, 4 серебряные, 5 бронзовых.
В медальном зачете этого вида спорта Украина заняла почетное третье место, уступив только Венгрии и Германии.
Гречко установила мировой рекорд и стала чемпионкой Всемирных игр-2025.
Поделиться