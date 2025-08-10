Владимир Кириченко

Сборная Украины завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках «Дракон».

В открытых 8-местных лодках на 500 метров и гонке преследования на 2000 метров в 10-местных лодках нашим атлетам удалось завоевать золотые награды.

Также в активе украинцев серебро на 500-метровке и бронза на 200-метровке в 10-местных лодках.

Сборную Украины по гребле на лодках «Дракон» на Всемирных играх представляли: Виктор Сверидюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Данил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.

Отметим, Всемирные игры в Чэнду будут проходить до 17 августа.

Медальный зачет Всемирных игр-2025: Украина – в топ-7, на вершине – Германия.