Украина завоевала 4 награды Всемирных игр по гребле на лодках «Дракон»
Наши спортсмены продолжают собирать медали в Чэнду
около 2 часов назад
Сборная Украины завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках «Дракон».
В открытых 8-местных лодках на 500 метров и гонке преследования на 2000 метров в 10-местных лодках нашим атлетам удалось завоевать золотые награды.
Также в активе украинцев серебро на 500-метровке и бронза на 200-метровке в 10-местных лодках.
Сборную Украины по гребле на лодках «Дракон» на Всемирных играх представляли: Виктор Сверидюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Данил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.
Отметим, Всемирные игры в Чэнду будут проходить до 17 августа.
Медальный зачет Всемирных игр-2025: Украина – в топ-7, на вершине – Германия.
