Олег Шумейко

В третий соревновательный день Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду прошли первые соревнования по подводному плаванию. Сборная Украины из шести заплывов четыре завершила с наградами:

Золото: София Гречко (200 м в моноласте)

Серебро: Алексей Захаров (400 м в моноласте), Алексей Захаров, Сергей Смишенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев (эстафета 4x50 м в моноласте)

Бронза: София Гречко, Елизавета Гречихина, Виктория Уварова, Анастасия Макаренко (эстафета 4x100 в моноласте)

Напомним, что после двух дней Всемирных игр Украина в медальном зачете была седьмой.