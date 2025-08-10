Украина завоевала 4 медали на Всемирных играх по подводному плаванию
Гречко завоевала золото и бронзу
около 2 часов назад
Фото: Суспільне Спорт
В третий соревновательный день Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду прошли первые соревнования по подводному плаванию. Сборная Украины из шести заплывов четыре завершила с наградами:
Золото: София Гречко (200 м в моноласте)
Серебро: Алексей Захаров (400 м в моноласте), Алексей Захаров, Сергей Смишенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев (эстафета 4x50 м в моноласте)
Бронза: София Гречко, Елизавета Гречихина, Виктория Уварова, Анастасия Макаренко (эстафета 4x100 в моноласте)
Напомним, что после двух дней Всемирных игр Украина в медальном зачете была седьмой.
