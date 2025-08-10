Медальный зачет Всемирных игр-2025: Украина — в топ-7, на вершине — Германия
Наша команда за два змагальних дні завоевала 4 награды
Вселенские игры-2025 / Фото - theworldgames.org
Представляем вам медальный зачет Всемирных игр-2025, которые проходят в Чэнду (Китай).
Украина после второго дня соревнований занимает седьмую позицию.
Всемирные игры-2025. Медальный зачет
1. Германия – 18 (8 золотых медалей + 6 серебряных + 4 бронзовых)
2. Италия – 21 (6 + 7 + 8)
3. Китай — 5 (4 + 1 + 0)
4. Франция – 10 (3 + 4 + 3)
5-6. Швейцария – 4 (3 + 1 + 0)
5-6. Гонконг – 3 (3 + 0 + 0)
7. Украина – 4 (2 + 2 + 0)
8. Новая Зеландия – 4 (2 + 0 + 2)
9. Иран – 3 (2 + 0 + 1)
10. Бельгия – 2 (2 + 0 + 0)
Напомним, Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое золото на Всемирных играх-2025.
