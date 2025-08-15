Украина сохранила третье место в медальном зачете Всемирных игр
У сине-жёлтых 35 наград
около 1 часа назад
В китайском Чэнду завершился восьмой соревновательный день Всемирных игр-2025.
15 августа украинцы завоевали 2 медали – 1 золотую и 1 бронзовую. В медальном зачете сине-желтые сохраняют третью позицию.
Всемирные игры-2025. Медальный зачет
ТОП-5
- Китай – 27 золотых + 9 серебряных + 7 бронзовых = 43 награды
- Германия – 15 + 14 + 14 = 43
- Украина – 15 + 9 + 11 = 35
- Италия – 12 + 20 + 18 = 50
- Франция – 10 + 11 + 13 = 34
Украинцы впервые в истории завоевали медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх.
