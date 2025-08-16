Украинские пауэрлифтеры завоевали еще три медали на Всемирных играх
У копилки сине-желтых 40 наград
около 1 часа назад
Украина пополнила медальную копилку тремя наградами в соревнованиях по пауэрлифтингу в средней весовой категории на Всемирных играх-2025.
Серебряными призерами стали Лариса Соловьева и Виталий Коломиец, а Николай Баранник завоевал бронзовую медаль.
В целом украинская сборная уже имеет 40 медалей на турнире: 15 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.
