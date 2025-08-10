Украина вошла в топ-5 медального зачета Всемирных игр
В копилке «сине-жёлтых» 16 наград
После третьего соревновательного дня Всемирных игр-2025 сборная Украины поднялась на четвертое место в медальном зачете. 10 августа украинцы завоевали 12 наград – 5 золотых, 5 серебряных и две бронзовые награды.
Всемирные игры-2025. Медальный зачет
1. Германия – 11 + 8 + 5
2. Китай – 11 + 3 + 1
3. Италия – 7 + 11 + 11
4. Украина – 7 + 7 + 2
5. Франция – 4 + 6 + 5
Напомним, что 4 медали были завоеваны в подводном плавании.
