Сергей Разумовский

Анастасия Курашвили завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной аэробике, который проходит в Памплоне, Испания. Украинская спортсменка заняла второе место в индивидуальных соревнованиях среди женщин.

Курашвили уверенно преодолела квалификационный этап и выиграла отбор в финал. В решающем выступлении украинка получила оценку 20,500 балла, что принесло ей серебряную награду.

Победительницей соревнований стала представительница россии анастасия дмитриева. Ее результат оказался лишь на 0,050 балла выше показателя украинки — 20,550. Бронзовую медаль завоевала греческая спортсменка Василия Диаманти, которая получила 20,050 балла.

Для Курашвили эта награда стала третьей медалью чемпионатов мира. В 2022 году украинка завоевала золото мировой первенства, а в 2024-м также завершила соревнования с серебряной медалью.

Ранее Украина завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной аэробике.