Защитник Динамо Кристиан Биловар пропустит еще минимум десять дней тренировочного процесса. Вингер киевлян Анхель Торрес, который ранее был травмирован, уже начал беговые тренировки. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

У Торреса не так быстро, как ожидалось, заживает разрыв мышцы передней поверхности бедра. На самом деле, на этой неделе колумбиец уже начал беговую работу, а уже на следующей ожидается его возвращение в общую группу.

Намного хуже ситуация с Кристианом Биловаром. По нашей информации, ему нужно лечить разрыв мышцы еще дней 10 в домашнем режиме.