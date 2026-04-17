Египет официально стал хозяином двух крупных континентальных турниров по паделу в 2027 году. Решение было принято по итогам встречи президента Международной федерации падела Луиджи Карраро с министром спорта Египта в Каире. Страна примет FIP Africa Padel Cup и FIP Junior Africa Padel Cup — соревнования для сильнейших игроков континента и молодых талантов соответственно.

Встреча состоялась в символический момент: Египет тогда принимал этап Premier Padel P2 в Гизе — один из турниров ведущего мирового тура. Параллельное присутствие на карте и как организатора элитных соревнований, и как потенциального центра развития африканского падела подчеркивает стратегическую роль страны в регионе.

Отдельной темой переговоров стало потенциальное включение падела в программу Африканских игр 2027 года. Этот вопрос уже обсуждался между Луиджи Карраро и президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки во время зимних Олимпийских игр в Милане-Кортини. Если падел войдет в программу Африканских игр, это станет очередным шагом в продвижении дисциплины в олимпийское движение — после уже подтвержденного участия в двух азиатских мультиспортивных соревнованиях 2026 года.

Африканский рынок падела остается одним из наименее развитых в глобальном масштабе, однако FIP последовательно наращивает там присутствие. Египет, где падел развивается на фоне активного строительства кортов и роста клубной инфраструктуры, превращается в естественный плацдарм для этого процесса.