Международная федерация падел (FIP) и организаторы Hexagon Cup объявили даты первого официального турнира новой мировой серии Hexagon World Series. GENERALI Hexagon Cup Madrid пройдет с 21 по 24 января 2027 года на кортах Caja Mágica – арене, которая принимала все три предыдущих турнира Hexagon Cup с момента его основания в 2023 году.

Мадридский турнир станет официальной точкой отсчета для Hexagon World Series – нового профессионального командного турнира по паделу, который будет действовать под эгидой FIP как глобальное расширение формата Hexagon Cup. Соревнование соберет ведущих игроков и игрокинь мира и команды, владельцами которых выступают звезды спорта и шоу-бизнеса – традиция, заложенная под лозунгом «For the Fans. For the Players. For the Game».

Изначально старт серии планировали на 2026 год, однако масштаб проекта и необходимость построить устойчивую структуру сразу на нескольких рынках вынудили перенести запуск на январь 2027-го. Последние месяцы Hexagon вместе с агентством 54, федерацией FIP и Premier Padel дорабатывали спортивную, операционную и коммерческую части турнира. Формат также изменится: вместо пяти дней мадридский этап продлится четыре.

«Мы рады, что именно Мадрид откроет эту новую главу. Hexagon World Series – амбициозная эволюция всего, что мы начинали с Hexagon Cup. Построение серии такого масштаба требует времени и тесного сотрудничества многих сторон. Мадрид – место, где всё началось, и лучшего места для старта в январе 2027-го не представить», – отметил соучредитель и операционно-спортивный директор Hexagon Cup Серхио Левин.

Hexagon World Series входит в официальный календарь FIP с 2026 года и работает наряду с Premier Padel и Cupra FIP Tour, формируя глобальную структуру профессионального падела с равными призовыми для мужчин и женщин. За три года Hexagon Cup титул дважды завоевывала AD/vantage Padel Team, за которой стоят Энди Маррей, Энтони Джошуа, Арран Йентоб и Дани Вальверду (победы в 2024 и 2026 годах), а в 2025 году чемпионом стала KRÜ Padel by Taktika во главе с Серхио Агуэро.

Для Украины, где падел остается одним из самых быстрорастущих видов спорта, глобальная профессионализация дисциплины особенно показательна: по данным Украинской федерации падел, количество кортов в стране к концу 2026 года должно превысить 300, а федерация развивает детские программы и готовит национальную сборную к международным турнирам.