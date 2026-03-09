Александр Сукманский

6 марта состоялась первая в 2026 году встреча Sport&Business Club, посвященная эффективной рекламе спортивных событий. Гостьей мероприятия стала Олеся Николенко, генеральный секретарь Украинской падель федерации и Федерации бадминтона Украины. В общении с СЕО Sport&Business Club Алексеем Брагою она рассказала о текущем состоянии дел в паделе в Украине:

– На сегодняшний день в Украине есть около 200 кортов для игры в падель по всей стране. Из них почти 100 – это Киев, активно развиваются также Львов, Одесса, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий. Из них за последние два года появилось более 150, и это во время войны. То есть, вид спорта действительно активно развивается несмотря на всё.

Из этой динамики, а мы в Украинской падель федерации видим, где строятся объекты, я предполагаю, что к концу года по стране будет 300+ кортов.

На данный момент в Украине около 10 тыс. человек постоянно играет в падель, еще примерно такое же количество украинцев играет в падель за границей. Средний возраст игрока чуть больше 25 лет, это современные молодые люди, которые также приводят играть своих друзей и единомышленников. Так что, потенциал для масштабирования здесь безусловно есть.

Особенно учитывая, что стоимость строительства корта не очень высокая: качественный корт, с фундаментом, всем оборудованием, светом, будет стоить от $45 тыс. Для бизнеса, должно быть от трех кортов, это уже полноценный клуб. Такое количество кортов окупается в среднем от двух лет, но нужно учитывать локацию, качество тренерского состава и менеджмента.