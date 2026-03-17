Александр Сукманский

Падель продолжает свою триумфальную экспансию в рамках олимпийского движения. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (EOC) совместно с оргкомитетом Стамбула-2027 официально подтвердили включение паделя в программу следующих Европейских игр.

Это решение стало логическим продолжением невероятного успеха дисциплины во время дебюта в Кракове в 2023 году и является фундаментальным шагом на пути к главной цели – включению паделя в программу Олимпийских игр.

Подтверждение статуса медального вида спорта в Стамбуле дополняет серию громких побед падель-сообщества на международной арене. Напомним, что ранее этот вид спорта уже был официально включен в программу Азиатских игр 2026 года в Японии и Средиземноморских игр 2026 года в Италии.

Такая синхронность в признании ведущими континентальными олимпийскими комитетами свидетельствует о том, что падель окончательно превратился из локального увлечения в глобальный спортивный феномен, который соответствует всем критериям инклюзивности и медийной привлекательности.

Опыт предыдущих Игр в Польше показал, что падель способен собирать огромную аудиторию: более 20 000 зрителей наблюдали за финалами на исторической Рыночной площади Кракова. Тогда официальные представители EOC назвали выступление паделя «лучшим в классе», что и стало решающим аргументом для его сохранения в олимпийской семье. В 2027 году в Стамбуле атлеты из 49 стран будут соревноваться за медали в мужском, женском и смешанном разрядах.