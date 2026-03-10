Александр Сукманский

С 14 марта на кортах столичных клубов RSP NYVKY и RSP KYOTO снова будет тренировать действующий главный тренер национальной сборной Украины по паделу испанец Аугусто Экспозито.

Профессиональный тренер с более чем 20-летним опытом, который специализируется на подготовке игроков высокого уровня и работает с международными командами, будет проводить интенсивные занятия в Украине.

Аугусто будет заниматься с игроками разного уровня подготовки и поделится профессиональными секретами техники и тактики игры. Это уникальная возможность для украинских игроков получить ценные советы, новый опыт и существенно повысить свой уровень под руководством квалифицированного специалиста, который приехал работать в Украину даже в сложное военное время.

Привлечение тренеров такого уровня, как Аугусто Экспозито, является частью стратегии киевских клубов по повышению качества игры в украинском падел-сообществе.

Прямое взаимодействие с тренером сборной позволит игрокам получить фидбэк международного стандарта, не выезжая за границу. Это особенно актуально для тех, кто планирует участвовать в весенних турнирах и стремится быстро скорректировать свои технические ошибки под присмотром эксперта.

Для украинского падела присутствие специалистов с мировым именем на регулярной основе становится важным фактором стабильного роста.

Запись на тренировки осуществляется через администрацию клубов или официальные страницы в социальных сетях. Учитывая статус тренера и ограниченное количество игровых часов, ожидается, что свободные слоты будут забронированы в ближайшее время.

Успейте записаться на тренировки – количество мест ограничено! В настоящее время свободные слоты доступны на период с 14 по 20 марта, а также на 24 марта. Формат занятий предусматривает как индивидуальную работу, так и групповые сессии до четырёх человек. Стоимость тренировки варьируется от 5 000 гривен за персональный интенсив до 8 600 гривен за командное занятие, что делает этот опыт доступным как для профессиональных атлетов, так и для небольших любительских групп.