Евролига-2026. Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила Швейцарии
Сине-желтые потерпели первое поражение на турнире
около 1 часа назад
Женская сборная Украины по пляжному футболу потерпела первое поражение на групповом этапе Евролиги-2026. В матче четвертого тура подопечные Юрия Клименко уступили национальной команде Швейцарии.
Это поражение прервало успешную серию сине-желтых на турнире. Украинки ранее одержали две уверенные победы с одинаковым счетом 4:1 над сборными Англии и Чехии.
Евролига-2026. Группа А. 4-й тур
Украина – Швейцария – 0:4
Голы: Флери, 2, Индервильди, 7, Шенк, 18, Айзенеггер, 36
Благодаря этому триумфу Швейцария единолично возглавила турнирную таблицу группы А, имея в активе максимальные девять очков. Украинская команда с шестью зачётными пунктами в настоящее время занимает вторую позицию.
Завтра, 24 мая, сборная Украины проведет матч заключительного, пятого тура против Испании.
