Байло: «После 2023 года у Лискун появились другие люди...»
Украинская прыгунья в воду – о предательстве своей бывшей партнерши
около 1 часа назад
Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду украинка Ксения Байло для Суспільне Спорт отреагировала на решение Софии Лискун сменить украинское гражданство на российское.
«Была очень шокирована, потому что никто не думал, что в нашей сборной может такое случиться, что человек может так поступить. Комментировать это подробно я не хочу. Человек, с которым мы поднимали украинский флаг, теперь будет платить налоги России. Даже не знаю, что можно сказать. Просто нет слов.
После 2023 года у неё появились другие люди, с которыми она делилась своими чувствами и эмоциями, с тех пор мы просто работали вместе, и всё.
Все очень обеспокоены. У всех много вопросов, ответов на эти вопросы нет. Каждый сам начинает что-то придумывать, но зачем? Человек ушел, предал страну, сборную – зачем вообще об этом думать. Нужно идти дальше, к новым достижениям, без этого человека».
Ксения выступала вместе с Софией в женских синхронных прыжках в воду.
Ранее президент НОК Украины Вадим Гуцайт высказался по поводу решения Лискун сменить гражданство.