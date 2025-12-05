Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду украинка Ксения Байло для Суспільне Спорт отреагировала на решение Софии Лискун сменить украинское гражданство на российское.

«Была очень шокирована, потому что никто не думал, что в нашей сборной может такое случиться, что человек может так поступить. Комментировать это подробно я не хочу. Человек, с которым мы поднимали украинский флаг, теперь будет платить налоги России. Даже не знаю, что можно сказать. Просто нет слов.

После 2023 года у неё появились другие люди, с которыми она делилась своими чувствами и эмоциями, с тех пор мы просто работали вместе, и всё.

Все очень обеспокоены. У всех много вопросов, ответов на эти вопросы нет. Каждый сам начинает что-то придумывать, но зачем? Человек ушел, предал страну, сборную – зачем вообще об этом думать. Нужно идти дальше, к новым достижениям, без этого человека».