«Первый Кубок мира будет в конце января»: Середа рассказал о планах на сезон-2026
Алексей отметил, что вместе с Марком Гриценко уже демонстрируют стабильные результаты
42 минуты назад
Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал о своих планах на сезон 2026 года. Спортсмен заявил, что продолжит выступать в синхронных прыжках в воду вместе с Маркoм Гриценко. Слова приводит Общественное Спорт.
Первый Кубок мира у нас будет в конце января, сейчас мы потихоньку входим в форму, я уже начал прыгать всю программу с 10 м, и в целом подготовка проходит по плану. С Марком [Гриценком] продолжаем прыгать, у нас с Марком уже более стабильные показываем результаты, чувствуем друг друга и нам в целом довольно комфортно прыгать и тренироваться вместе. Я вижу прогресс в синхронных прыжках.
Зеленский лишил Лискуна президентской стипендии.