Денис Седашов

Прыгунья в воду София Лыскун, которая сменила украинское гражданство на российское, может попасть под санкции Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии XSPORT.ua сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

По его словам, украинское законодательство предусматривает возможность применения санкций к иностранным гражданам, а после смены гражданства Лыскун именно такой и считается.

Санкции вводятся в отношении юридических и физических лиц иностранных государств. В случае Софии Лискун, которая сознательно сменила гражданство, государство может применять к ней механизмы. Василий Мокан

Он также сообщил, что на базе комитета действует рабочая группа под руководством Ольги Саладухи, которая вместе с журналистами, СНБО и СБУ отслеживает случаи пропагандистских действий со стороны спортсменов из России и Беларуси.

Поскольку наша бывшая гражданка перешла на сторону агрессора, а ее шаг, скорее всего, будет использован в российской пропаганде, то в случае появления таких материалов мы инициируем введение санкций. Это — государственная измена. Василий Мокан

Мокан подтвердил, что Лыскун уже лишили всех спортивных званий и наград, полученных под украинским флагом.

Это логичное решение. Вся спортивная община — шокирована. После таких достижений предать государство, которое дало тебе возможности, и еще перейти на сторону страны, убившей тысячи наших граждан и продолжающей агрессию… Это не имеет никакого оправдания Василий Мокан

