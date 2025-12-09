Предательница Украины Лискун опубликовала фото в центре москвы
У террористов есть еще одна жертва
около 1 часа назад
София Лыскун / Фото - Instagra
Чемпионка Европы по прыжкам в воду 23-летняя София Лыскун, которая получила российское гражданство, уже успела посетить столицу рф.
На своей странице в Instagram Лыскун опубликовала сториз на фоне кремля. Фотографии предательница дополнила двумя смайликами.
О смене гражданства Лыскун стало известно 3 декабря. Тогда спортсменка находясь в Луганске дала интервью российскому пропагандистскому изданию «известия».
«Это предательство». Мокан — о получении Лыскун российского паспорта
Поделиться