Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы-2026 по прыжкам в воду
Соревнования пройдут с 31 июля по 6 августа
около 3 часов назадПодписаться в
Национальная сборная Украины по прыжкам в воду определилась с заявкой на Евро-2026 по водным видам спорта, которое примет Париж.
В рамках континентального первенства спортсмены разыграют 13 комплектов наград.
Состав сборной Украины:
Мужчины:
Трамплин 1 м (индивидуальный разряд): Данило Коновалов, Станислав Олифирчик
Трамплин 3 м (индивидуальный разряд): Максим Мирза, Кирилл Болюх
Башня 10 м (индивидуальный разряд): Алексей Середа, Марк Гриценко
Трамплин 3 м (синхронные прыжки): Кирилл Болюх / Станислав Олифирчик
Башня 10 м (синхронные прыжки): Алексей Середа / Марк Гриценко
Женщины:
Трамплин 1 м (индивидуальный разряд): Елизавета Дядюк, Диана Карнафель
Трамплин 3 м (индивидуальный разряд): Ксения Бочек, Диана Карнафель
Башня 10 м (индивидуальный разряд): София Выставкина
Трамплин 3 м (синхронные прыжки): Ксения Бочек / Диана Карнафель
Башня 10 м (синхронные прыжки): Ксения Байло / София Выставкина
Микст:
Командный турнир (трамплин 3 м и башня 10 м): Ксения Байло, Ксения Бочек, Алексей Середа, Кирилл Болюх
Трамплин 3 м (синхронные прыжки): Диана Карнафель / Кирилл Азаров
Башня 10 м (синхронные прыжки): Ксения Байло / Алексей Середа
Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Париже будут проходить с 31 июля по 6 августа.
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