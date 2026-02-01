Аванесов и Барсуков — серебряные призёры турнира в Великобритании
Украинцы набрали 340,35 балла
около 1 часа назад
Фото: Федерация дайвинга Украины
Украинские прыгунов в воду Данило Аванесов и Марко Барсуков стали серебряными призерами международного турнира в Шеффилде (Великобритания).
В соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки украинский дуэт набрал 340,35 балла.
Напомним, накануне еще одну награду для Украины завоевали Ксения Бочек и Диана Карнафель — они завоевали бронзу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.