Среда и Гриценко – бронзовые призеры чемпионата Европы-2026 по прыжкам в воду
Среда и Гриценко / Фото - Facebook
Украинцы Алексей Середа и Марк Гриценко стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам в воду.
Наш дуэт финишировал третьим в прыжках с 10-метровой вышки. Алексей и Марк набрали 406,05 балла.
Для Гриценко это вторая медаль ЧЕ после золота в 2025 году. Для Середы это 13-я награда на континентальном уровне.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Париж, Франция. Прыжки в воду, 10 м. Мужчины
1. Нейтральные атлеты – 443,82
2. Италия – 416,46
3. Украина – 406,05
Напомним, Байло и Выставкина – бронзовые призерки чемпионата Европы-2026 в синхронных прыжках с вышки.