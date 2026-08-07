Среда сенсационно остался без медали ЧЕ в личных прыжках в воду с 10 м
Гриценко вошёл в топ-5 континентального турнира
Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа завершили финал личных прыжков с 10-метровой вышки на чемпионате Европы-2026 вне медального подиума.
Гриценко показал 5-й результат. Он набрал 454,90 балла.
Середа стал 6-м с результатом в 449,90 балла.
Победу одержал нейтральный атлет с российским паспортом Руслан Терновой.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Париж, Франция. Прыжки в воду, 10 м
1. Руслан Терновой (нейтральный атлет) – 524,20 балла
2. Джейден Шайло Аикерманн-Грегорчук (Германия) – 513,05
3. Оле Йоханнес Реслер (Германия) – 480,75
5. Марк Гриценко (Украина) – 454,90
6. Алексей Середа (Украина) – 449,90
Отметим, Середа впервые за пять лет финишировал вне подиума Евро на личных 10 м.
Середа и Гриценко – бронзовые призёры чемпионата Европы-2026 по прыжкам в воду