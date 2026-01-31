Украинки Бочек и Карнафель завоевали бронзу в Шеффилде
Золото турнира завоевали британские спортсменки
26 минут назад
Фото: Федерация дайвинга Украины
Украинские прыгуни в воду получили бронзовые награды на международном турнире в Шеффилде (Великобритания).
Ксения Бочек и Диана Карнафель заняли третье место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, набрав 248,40 балла.
Золото турнира завоевали британские спортсменки Дешарн Бент-Ашмейл и Эми Роллинсон, а серебряные медали достались канадкам Соне Палхивали и Марго Эрлам.
