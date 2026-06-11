Денис Седашов

Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила членство федерации шахмат России (фшр) на три года — до июня 2029 года. Причиной санкций стала деятельность российской организации на временно оккупированных территориях Украины. Сообщает пресс-служба организации.

Основанием для наказания стало невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее CAS обязал фшр прекратить деятельность на оккупированных украинских территориях, предоставив на выполнение решения 90 дней. Установленный срок истёк 9 июня, однако российская сторона требование проигнорировала.

Санкции направлены исключительно против юридического лица фшр. На право российских шахматистов участвовать в международных соревнованиях это решение не влияет.

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