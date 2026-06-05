Президентка Украинской федерации гимнастики и главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина в интервью для Tribuna.com рассказала о возвращении россиян под национальной символикой на международные турниры.

«Приехало очень много россиян. Есть даже такой интересный момент: организаторы продавали билеты, и нашим родителям, которые приехали из Украины специально на чемпионат, написали письмо с просьбой поменять места. А потом оказалось, что эти места отдали россиянам.

Знаете, ужасная ситуация, что последнее время почему-то многие начали им вдруг сочувствовать. Не нам, которых бомбят каждый день, а им, и еще их жалеют. Какие они бедные и несчастные, что их не пускали выступать, что нельзя было флаг и гимн на соревнованиях использовать.

Это просто немыслимо, что Россия бомбит Украину, а мы должны слушать их гимн и смотреть на их флаг.

Нам было очень тяжело на этих соревнованиях. Я вижу, как Тая [Онофрийчук] все это перенесла – ее два дня вообще не было. Слава Богу, что нам удалось ее стабилизировать на третий день (на финал многоборья, где украинка выиграла бронзу - прим.). Ведь она никогда не была в такой атмосфере – для нее это новость. А мы все это уже проходили с Бессоновой и Ризатдиновой.

Но мы будем идти дальше и бороться, сколько хватит у нас сил».