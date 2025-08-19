Владимир Кириченко

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина в интервью порталу «Чемпион» поделилась мыслями о работе с Тайсией Онофрийчук, а также рассказала о её выступлении на чемпионате Европы-2025.

Расскажите немного о Онофрийчук. Она очень ярко засияла, выиграла почти всё. Как ей это удалось?

«Вы знаете, этот ребенок обладает просто феноменальной трудолюбивостью. Много талантливых детей, но не все так работают и так любят выступать. Нужно хотеть выступать, любить это и очень стараться. И у нее это есть. Она очень любит выступать, очень любит публику.

Она очень смелая девочка. Мы ждали 28 лет такого результата, чтобы быть первыми на чемпионате Европы. В этом году она стала чемпионкой. В общем-то, она и на Олимпийских играх покорила всех, но тогда не хватило немного опыта (Тайсия заняла 9-е место в финале - прим.). После Олимпиады у нее его стало больше, Тайсия уже умеет распределить силы, умеет добиваться результата.

Я безумно рада, что у нас в Украине появилась эта девочка. Ребенка с первых дней войны вывезли из Киева. Мы два месяца работали над тем, чтобы дедушка уговорил своего сына и невестку вернуться. Её вернули, и с этого момента начала проявляться Тая Онофрийчук, её характер. Я даже не могу словами описать, какая она. Мы только работаем над тем, чтобы улучшить её способности».

В июне этого года на ЧЕ-2025 Онофрийчук завоевала золото в личном многоборье. Следующим стартом Онофрийчук будет чемпионат мира, который пройдет с 20 по 24 августа в Рио.

Напомним, Украина объявила состав на ЧМ-2025 по художественной гимнастике.