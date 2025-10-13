«Школа Дерюгиных» стала чемпионом мира на Aeon Cup в Токио
Золото завоевали: Таисия Онофрийчук, Полина Карика, Любовь Горащенко
около 3 часов назад
Фото: Федерация художественной гимнастики Украины
Украинский клуб «Школа Дерюгиных» триумфировал на клубном чемпионате мира Aeon Cup 2025, который состоялся в Токио.
Команда в составе Таисии Онофрийчук, Полины Карики и Любови Горащенко завоевала золотую медаль в командном зачёте, набрав 326,150 балла.
Индивидуально отличилась Таисия Онофрийчук, которая стала чемпионкой личного многоборья среди сеньорок.
Карика выиграла золото в упражнениях с булавами на Гран-при в Брно.
Поделиться