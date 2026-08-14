Сергей Разумовский

Таисия Онуфрийчук заняла четвертое место в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира 2026 года по художественной гимнастике. Украинская спортсменка по итогам выполнения четырех упражнений набрала 116,060 балла и остановилась в шаге от пьедестала почета.

Победительницей мирового первенства стала представительница Германии Дарья Варфоломеев. Её итоговый результат составил 119,500 балла. Таким образом, Онуфрийчук уступила чемпионке мира 3,440 балла.

Серебряную награду завоевала болгарка Стиляна Николова, которая набрала 117,600 балла. Третье место заняла итальянка София Раффаэли с результатом 117,550 балла. От бронзовой призерки украинскую гимнастку отделило 1,490 балла.

Несмотря на итоговое четвертое место, Онуфрийчук долгое время оставалась среди главных претенденток на медаль. После завершения первой ротации, во время которой спортсменки выполняли упражнения с обручем, украинка возглавила промежуточный протокол.

За своё выступление с обручем Таисия получила 29,100 балла. Во время выполнения упражнения она допустила одну потерю предмета, однако общая сложность и качество программы позволили ей получить наивысшую оценку среди гимнасток её подгруппы. Благодаря этому украинка завершила первую ротацию на первом месте.

После выступлений половины участниц Онуфрийчук также оставалась лидером финала. На тот момент её результат составлял 116,060 балла за четыре упражнения, а преимущество над ближайшей преследовательницей, представительницей Израиля Даниэлой Мунитц, равнялось 0,400 балла.

Однако после этого на ковёр вышли ещё девять гимнасток, которые по итогам квалификации занимали места от первого до девятого. Именно их выступления окончательно изменили расположение участниц в турнирной таблице. В итоге украинка опустилась на четвёртую позицию, тогда как Варфоломеев, Николова и Раффаэли смогли её обогнать по сумме оценок.

Онуфрийчук также не получила олимпийскую лицензию на Игры 2028 года из-за этого мирового первенства. Путёвки получили только спортсменки, которые завершили финал индивидуального многоборья на медальных позициях.

Напомним, в квалификации ещё одна представительница Украины Полина Карика завершила отбор на 23-й позиции (80,850) и не прошла дальше.