Онофрийчук вышла в финал многоборья на ЧМ-2026, Карика не прошла квалификацию
За медали будут соревноваться 18 лучших гимнасток
На чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике определились все участницы финала личного многоборья.
18-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук квалифицировалась в финал с 12-м результатом, набрав в сумме 83,150 балла.
Еще одна представительница Украины Полина Карика завершила отбор на 23-й позиции (80,850) и не прошла дальше.
За медали будут бороться 18 лучших гимнасток.
Финал в личном многоборье пройдет в пятницу, 14 августа. Турнир проходит в немецком Франкфурте-на-Майне.
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Франкфурт-на-Майне. Многоборье. Квалификация
1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 89,000
2. Стиляна Николова (Болгария) – 87,350
3. Мария Борисова – 86,900
12. Таисия Онофрийчук (Украина) – 83,150
23. Полина Карика (Украина) – 80,850
Расписание чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике
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