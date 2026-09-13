Карико заняла второе место в упражнении с обручем на Гран-при в Брно.
Победу одержала представительница Казахстана
Фото: Мария Музиченко
Украинская гимнастка Полина Карика заняла второе место в финале упражнений с обручем на этапе Гран-при в чешском Брно.
Украинка получила за своё выступление 29,100 балла. Победу в этом виде одержала представительница Казахстана Акмарал Ерекешева.
Ещё одна украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завершила финал на 7-й позиции с результатом 25,300 балла.
Ранее в многоборье Онофрийчук выиграла золотую награду.