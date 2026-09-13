Владимир Кириченко

Стали известны детали организации поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO). Об этом сообщает The Telegraph.

Поединок пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, а на его кону будет стоять 200 миллионов фунтов. В последние месяцы переговоры приостанавливались из-за разногласий по поводу места проведения: Великобритания или США.

Джошуа и Эдди Хирн стремились, чтобы поединок прошел в Великобритании, а Турки Аль аш-Шейх и Netflix отдавали предпочтение нью-йоркскому «Медисон Сквер Гарден».

Ожидается, что бой пройдет 4 или 11 декабря с учетом американского времени, если правительство Уэльса одобрит продление обычного комендантского часа на стадионе до 22:30. В настоящее время планируют начать поединок утром.

Напомним, в Великобритании требовали проведения боя Джошуа – Фьюри на «Уэмбли».