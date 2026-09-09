Титулована украинка Таисия Онофрийчук для Суспільне Спорт поделилась впечатлением от выступления на чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике, который прошел во Франкфурте (Германия).

«Было очень сильное волнение, да. Было тяжело собраться морально. Физически все было нормально, я была готова, но, может, что-то не доделала в зале, поэтому так и получилось.

Вообще была вера, что могу стать первой [в упражнениях с обручем]. Иногда, когда заканчиваю свое упражнение, я чувствую внутри, что будет дальше.

Я ожидала первое место, но это был одновременно и шок, потому что много работала перед выходом, хотя в конце и была помарка. Все равно верила, что буду первой».