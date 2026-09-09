Онофрийчук – о выступлении на ЧМ: «Все равно верила, что буду первой»
Титулованная гимнастка завоевала две медали на турнире во Франкфурте
Титулована украинка Таисия Онофрийчук для Суспільне Спорт поделилась впечатлением от выступления на чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике, который прошел во Франкфурте (Германия).
«Было очень сильное волнение, да. Было тяжело собраться морально. Физически все было нормально, я была готова, но, может, что-то не доделала в зале, поэтому так и получилось.
Вообще была вера, что могу стать первой [в упражнениях с обручем]. Иногда, когда заканчиваю свое упражнение, я чувствую внутри, что будет дальше.
Я ожидала первое место, но это был одновременно и шок, потому что много работала перед выходом, хотя в конце и была помарка. Все равно верила, что буду первой».
На ЧМ украинка завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро в упражнениях с булавами. Также она во второй раз подряд стала четвертой в многоборье.
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