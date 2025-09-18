Международная федерация гимнастики допустила еще 3 российских атлеток к турнирам
ФИГ продолжает предоставлять квоты стране-террористу
22 минуты назад
россия / Фото - Facebook
Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила еще 3 российским спортсменкам нейтральный статус. Об этом сообщает пресс-служба FIG.
Под нейтральным флагом будут выступать представительницы художественной гимнастики София Ильтерякова, Николь Римарачин Диас и Виктория Беспалова.
Ранее FIG предоставила 32 представителям гимнастики нейтральный статус – среди них участница мероприятия в честь российских военных.
Всего нейтральный статус получили 106 представительниц художественной гимнастики.
Напомним, Украина угрожает бойкотом соревнований по гимнастике из-за допуска россиянок.