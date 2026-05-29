Денис Седашов

Украинские гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

Обе украинки сумели подняться на пьедестал почета европейского первенства. Краинская завоевала серебряную медаль по итогам упражнений с лентой, набрав 25,700 баллов и опередив немку Мелиссу Дите, тогда как золото досталось россиянке Яне Заикиной (26,000 баллов). Чубарова стала бронзовой призеркой в финале упражнений с мячом с результатом 25,700 баллов, где победу одержала белорусская спортсменка Кира Бабкевич.

В момент, когда на арене начали звучать гимны России и Беларуси, украинские спортсменки демонстративно закрыли лица руками и надели наушники, полностью игнорируя чествование представительниц стран-агрессоров.

