Онофрийчук завоевала первую в карьере личную медаль чемпионата мира-2025
Таисия заняла третье место в упражнениях с лентой
около 1 часа назад
Фото: Мария Музиченко
Таиcия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике.
Украинка в упражнениях с лентой получила дебютную личную награду чемпионатов мира. За выступление Онофрийчук получила 29.100 баллов.
Чемпионат мира-2025. Упражнения с лентой
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30.250 баллов
2. Стилиана Николова (Болгария) – 29.800
3. Таиcия Онофрийчук (Украина) – 29.100
Напомним, что Таисия накануне завоевала бронзу ЧМ-2025 в командном зачете.