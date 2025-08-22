Онофрийчук квалифицировалась в три финала отдельных упражнений на чемпионате мира-2025
Карика поборется за медаль только в одном виде программы
около 1 часа назад
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.
Спортсменки прошли квалификацию в упражнениях с булавами и лентой.
Украинка Таисия Онофрийчук смогла отобраться в оба финала – в булаве она заняла 2-е место с результатом 30,350 балла (1,550 до лидера), в ленте – тоже второе место с 29,200 балла (0,700 до лидера).
Полина Карика не смогла квалифицироваться в эти финалы, заняв 12-е место в упражнениях с булавами (28,200 балла) и 25-е в упражнениях с лентой (25,750 балла). В финал выходят топ-8 спортсменок.
Ранее Онофрийчук квалифицировалась в финал с обручем, а Карика вышла в финал в упражнениях с мячом. Таким образом, Таисия отобралась в три финала отдельных упражнений из четырёх возможных, Полина – в один.
Напомним, впервые с 2021 года в финале многоборья на ЧМ Украину представят две гимнастки.
