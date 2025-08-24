Олег Гончар

На чемпионате мира по художественной гимнастике в финском Тампере сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командном первенстве, которая стала первой для команды за последние 10 лет, сообщило «Суспільне».

В квалификации индивидуальных упражнений Таисия Онофрийчук и Полина Карика набрали 227.35 балла, уступив Германии (234.7) и Болгарии (227.9). В групповых упражнениях украинские гимнастки получили 23.550 балла за выступление с пятью лентами и 27.650 балла за микст с тремя мячами и двумя обручами, что позволило выйти в финал отдельных упражнений в миксте.

В командном зачёте Украина с результатом 278.550 балла заняла третье место, уступив Германии (286.500) и Болгарии (281.550).

Это первая медаль Украины в командном первенстве после изменения формата соревнований в 2021 году, когда победителей определяют по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений.

Напомним, Онофрийчук осталась без медали в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025.