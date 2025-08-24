Сборная Украины завоевала первое за 23 года золото чемпионатов мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Украинки триумфовали на соревнованиях в Бразилии
около 1 часа назад
Сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике в бразильском Рио-де-Жанейро.
Украинки в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Перемет триумфировали в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами. В заключительном выступлении на соревнованиях представительницы Украины заработали 28.650 баллов, улучшив результат квалификации на один пункт. До этого представительницы Украины завоевали золото в этой дисциплине еще в 2002 году.
Чемпионат мира-2025. Групповые упражнения с тремя мячами и двумя обручами
1. Украина – 28.650 баллов
2. Бразилия – 28.550
3. Китай – 28.350
Отметим, что ЧМ-2025 Украина завершила с тремя наградами – кроме золота копилка пополнилась бронзой в командном первенстве и бронзой Таисии Онофрийчук в упражнениях с лентой.