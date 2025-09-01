Владимир Кириченко

Тренер сборной Румынии по художественной гимнастике Мария Гирба была пожизненно отстранена от работы после подтвержденных фактов физической и психологической агрессии. Об этом сообщает Golazo.ro.

Это решение стало итогом официального расследования и публикации видеоматериалов, инициированных Ассоциацией защиты прав спортсменов (ARADS).

В начале 2025 года была опубликована видеозапись, содержащая свидетельства бывших гимнасток, которые подробно описывали случаи агрессии – как физической, так и словесной.

Речь идет о не менее чем 6 гимнастках, среди которых Денисися Майлат, Ана Луиза Филиориану, Александра Думан, Кристина Дрэган, Александра Пискупеску и Ралука Зету.

Один из инцидентов произошел в мае прошлого года, когда 16-летняя гимнастка Кристина Халеп столкнулась с физическим наказанием со стороны Гирбы – на опубликованном гимнасткой видео она получила пощечину и ее тянули за волосы.

