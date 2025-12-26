Ушла из жизни чемпионка Бразилии по художественной гимнастике
В 2023 году она приостановила профессиональную карьеру
28 минут назад
Изабелле Марсыньак / Фото - Yahoo
Чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Изабелле Марсиньяк умерла в 18-летнем возрасте от онкологического заболевания.
Спортсменки не стало в среду, 24 декабря, в агломерации города Куритиба.
В 2023 году Изабелле приостановила карьеру из-за онкологического заболевания – лимфомы Ходжкина.
Марсиньяк выиграла чемпионат Бразилии в многоборье в 2021 году.
Среди её последних достижений – титул чемпионки клуба Agir в 2023 году.
