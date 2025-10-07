Ушла из жизни 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина, об этом сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Причины смерти не сообщаются.

«С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной утрате – ушла из жизни Лиза Хоровинкина, студентка кафедры спортивных видов гимнастики.

Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей поклонницей своего дела – гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке.

Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах – пример разума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни».