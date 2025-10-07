В возрасте 20 лет скончалась украинская художественная гимнастка
Она завоевывала медали на международных турнирах
около 1 часа назад
Ушла из жизни 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина, об этом сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Причины смерти не сообщаются.
«С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной утрате – ушла из жизни Лиза Хоровинкина, студентка кафедры спортивных видов гимнастики.
Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и старательной студенткой, но и настоящей поклонницей своего дела – гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке.
Лизонька, ты навсегда останешься в наших сердцах – пример разума, красоты, трудолюбия и искренней любви к жизни».
Хоровинкина выигрывала медали на украинских и международных турнирах. В 2021 году Елизавета получила звание мастера спорта.
Напомним, Украина угрожает бойкотом соревнований по гимнастике из-за допуска россиянок.
